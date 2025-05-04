Россиянин Заборский с рекордом выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции»

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Российский легкоатлет Иван Заборский победил в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции». За это время он пробежал 1 047,5 километров, установив рекорд соревнований.
С этим выдающимся результатом Ивана в своём телеграм-канале поздравил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Он назвал победу Заборского очень важным результатом для всей российской лёгкой атлетики.
«Шесть дней Франции» — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. В рамках ультрамарафона его участники почти непрерывно бегут на протяжении шести дней по кольцевому маршруту. Прежний лучший результат равнялся 1 045 километрам. Преодолев эту дистанцию, Иван Заборский пробежал ещё 2,5 километра до истечения сроков марафона, установив новый рекорд. За день российский спортсмен пробегал в среднем 174,5 километра. Это четыре стандартных марафонских дистанции.
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«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки. В течение всех шести дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства», — написал Дегтярёв.
«Шесть дней Франции» — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. В рамках ультрамарафона его участники почти непрерывно бегут на протяжении шести дней по кольцевому маршруту. Прежний лучший результат равнялся 1 045 километрам. Преодолев эту дистанцию, Иван Заборский пробежал ещё 2,5 километра до истечения сроков марафона, установив новый рекорд. За день российский спортсмен пробегал в среднем 174,5 километра. Это четыре стандартных марафонских дистанции.
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Александр Бойцов