Дзюба обновил свой рекорд по голам среди футболистов России

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
240-й гол за свою карьеру в игре 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги с махачкалинским «Динамо» забил бомбардир тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Как пишут спортивные обозреватели, футболист обновил собственный рекорд по голам среди игроков страны. Форвард забил на 74-й минуте матча. Этот мяч принес «Акрону» победу со счетом 1:0.
В начале марта Дзюба отличился в матче с «Крыльями Советов» из Самары, заняв первое место по мячам среди российских футболистов. Он обошел Александра Кержакова с 233 голами, а до этого забил 31-й гол в составе российской сборной.
Дзюба до «Акрона» играл за «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Адана Демирспор» из Турции.
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Дзюба до «Акрона» играл за «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Адана Демирспор» из Турции.
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