Дзюба обновил свой рекорд по голам среди футболистов России

Во Дворце спорта «Восток» 2 мая стартовал 12-й ежегодный турнир по дзюдо, посвященный памяти Геннадия Сидорина — основателя дзюдо и самбо в Орехово-Зуевском округе. Мероприятие проводится при поддержке Федерации дзюдо и самбо городского округа.

Геннадий Сидорин известен не только как тренер, но и как человек, воспитавший целую плеяду спортсменов. Через его школу прошли тысячи учеников, более 30 из которых стали мастерами спорта. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения. На турнир съехалось более 500 юных спортсменов из разных регионов России — мальчишки и девчонки в возрасте от 9 до 13 лет. Все они стремятся показать свои навыки, продемонстрировать мастерство и побороться за победу.





Правила для этой возрастной категории строгие: каждая схватка длится всего 2 минуты. Судьи оценивают выступления по трем ключевым категориям: «ЮКА» (минимальная оценка), «ВАЗА-АРИ» (полпобеды) и заветный «ИППОН» — чистая победа, к которой стремится каждый участник.