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Российский вратарь Хайкин начал процедуру получения гражданства Норвегии

Российский футболист Никита Хайкин начал процедуру получения паспорта Норвегии
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Российский футбольный голкипер Никита Хайкин намерен получить гражданство Норвегии. Вратарь клуба «Буд-Глимта» уже занимается данным вопросом.
Никита после получения норвежского паспорта потенциально может быть заигран за сборную этой страны. Хайкин ранее вызвался в стан сборной России, но не сыграл за команду ни одного матча.

«Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже», — сказал агент игрока Эмефи Атта Sport24.
Агент подчеркнул, что из сборной России с ними на связь не выходили. У Никиты уже есть гражданства Великобритании и Израиля.

Хайкин в текущем сезоне в составе своего клуба уже дошел до полуфинала Лиги Европы. Норвежский клуб в первом матче противостояния за путевку в финал проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 8 мая в Норвегии.

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Дзюба обновил свой рекорд по голам среди футболистов России
Дзюба забил 240-й гол
02 мая 2025, 21:46

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

240-й гол за свою карьеру в игре 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги с махачкалинским «Динамо» забил бомбардир тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Как пишут спортивные обозреватели, футболист обновил собственный рекорд по голам среди игроков страны. Форвард забил на 74-й минуте матча. Этот мяч принес «Акрону» победу со счетом 1:0.
В начале марта Дзюба отличился в матче с «Крыльями Советов» из Самары, заняв первое место по мячам среди российских футболистов. Он обошел Александра Кержакова с 233 голами, а до этого забил 31-й гол в составе российской сборной.

Дзюба до «Акрона» играл за «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Адана Демирспор» из Турции.

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В Орехово-Зуеве 2 мая стартовал турнир по дзюдо памяти Геннадия Сидорина
02 мая 2025, 18:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуевский

Во Дворце спорта «Восток» 2 мая стартовал 12-й ежегодный турнир по дзюдо, посвященный памяти Геннадия Сидорина — основателя дзюдо и самбо в Орехово-Зуевском округе. Мероприятие проводится при поддержке Федерации дзюдо и самбо городского округа.
Геннадий Сидорин известен не только как тренер, но и как человек, воспитавший целую плеяду спортсменов. Через его школу прошли тысячи учеников, более 30 из которых стали мастерами спорта. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения. На турнир съехалось более 500 юных спортсменов из разных регионов России — мальчишки и девчонки в возрасте от 9 до 13 лет. Все они стремятся показать свои навыки, продемонстрировать мастерство и побороться за победу.

Правила для этой возрастной категории строгие: каждая схватка длится всего 2 минуты. Судьи оценивают выступления по трем ключевым категориям: «ЮКА» (минимальная оценка), «ВАЗА-АРИ» (полпобеды) и заветный «ИППОН» — чистая победа, к которой стремится каждый участник.

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#тренер
#победа
#турнир
#правила
#человек
#орехово-зуево
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Традиционная первомайская эстафета состоялась в Кашире
В первомайской эстафете в Кашире приняли участие более 200 спортсменов
02 мая 2025, 18:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В традиционной первомайской эстафете в Кашире приняли участие 29 команд и более 200 спортсменов. На торжественном открытии у спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева команды приветствовали заместитель главы округа Светлана Зосимова, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
Почетные гости поздравили участников и зрителей с этим ярким спортивным событием и пожелали удачи в соревнованиях.

Спортсмены стартовали в трех этапах, разделившись по возрастным группам. В первом забеге участвовали ученики 10-11 классов, во втором — ребята из 7-9 классов, а в третьем — студенты колледжей и представители предприятий округа. Команды школы №4 заняли первые места в первых двух забегах, а в третьем победила команда спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.

Вторые места в забегах заняли школы №7 и №1, а также Каширское отделение профессионального колледжа «Московия». В третьем забеге призовые места заняли Ожерельевская школа-интернат, школа №3 и Ожерельевский железнодорожный техникум.

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#школа
#дождь
#студенты
#железнодорожный
#кашира
#спортсмены
#ученики
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Лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» наградили в Дубне
02 мая 2025, 15:51

Фото: Администрация г.о. Дубна

Награждение лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» состоялось в подмосковной Дубне. Глава городского округа Максим Тихомиров лично поздравил отличившихся.
«Поздравляю всех участников! Вы стали одними из первых в области, кто принял участие в этом пилотном проекте. Успехов и ярких побед в следующем сезоне!» — сказал Тихомиров.

В муниципальном этапе победила команда гимназии №11, ей присвоено соответствующее звание. По словам ребят, самой легкой была победа по волейболу, а трудной — по баскетболу.

«Мы были уверены, что мы сильнее. И без всяких нервов и напрягов довели дело до победы», — сказал гимназист Денис Зайцев.
А шахматисты лицея имени Кадышевского получили второе место в областном «Финале четырёх, представляя Дубну на региональном уровне. Лучшим игроком назвали Григория Фирсова.

Таким образом завершился первый сезон соревнований в рамках «Единой школьной лиги». Проведены мастер-классы с титулованными спортсменами и более ста матчей. В них приняли участие свыше полутысячи школьников Дубны.

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#мир
#спорт
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#дети
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Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы футбольный фанат-барабанщик
Скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы фанат Испании Маноло-барабанщик
02 мая 2025, 00:03

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Преданный фанат футбольный сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро, более известный как Маноло-барабанщик, скончался в возрасте 76 лет. Мужчина посетил 10 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы, став примером «настоящего поклонника» национальной команды. Информацию о его смерти подтвердило издание Football Espana.
Маноло не смог присутствовать лишь на чемпионате мира в Катаре в 2022 году (из-за проблем с бронированием отеля). Это стало редким исключением за десятилетия поддержки команды. Болельщик не только сопровождал сборную, но и руководил группами фанатов, а также владел популярным баром в Валенсии, который превратил в место встречи единомышленников.

За несколько дней до смерти его госпитализировали с респираторными осложнениями. Мужчина ушел из жизни 1 мая. Официальный аккаунт сборной Испании в соцсетях выразил соболезнования родным и близким относительно смерти Касереса.

«Мы знаем, что ты и дальше будешь заставлять наши сердца биться», — отметили в пресс-службе команды.
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#спорт
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