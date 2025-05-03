Российский вратарь Хайкин начал процедуру получения гражданства Норвегии

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Российский футбольный голкипер Никита Хайкин намерен получить гражданство Норвегии. Вратарь клуба «Буд-Глимта» уже занимается данным вопросом.
Никита после получения норвежского паспорта потенциально может быть заигран за сборную этой страны. Хайкин ранее вызвался в стан сборной России, но не сыграл за команду ни одного матча.
Хайкин в текущем сезоне в составе своего клуба уже дошел до полуфинала Лиги Европы. Норвежский клуб в первом матче противостояния за путевку в финал проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 8 мая в Норвегии.
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«Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже», — сказал агент игрока Эмефи Атта Sport24.Агент подчеркнул, что из сборной России с ними на связь не выходили. У Никиты уже есть гражданства Великобритании и Израиля.
Хайкин в текущем сезоне в составе своего клуба уже дошел до полуфинала Лиги Европы. Норвежский клуб в первом матче противостояния за путевку в финал проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 8 мая в Норвегии.
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