Подмосковные организации могут стать площадками Всероссийского агродиктанта
Жители Подмосковья смогут проверить свои знания в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, агроинженерии и других направлениях сельского хозяйства в ходе Второго Всероссийского аграрного диктанта. Провести просветительскую акцию на своей базе могут организации Московской области, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Образовательные учреждения, предприятия агропромышленного комплекса, культурные и общественные центры Подмосковья могут подать заявку, чтобы стать официальной площадкой мероприятия. Регистрация площадок уже началась и продлится до 18 мая на сайте проекта.
Типы площадок, которые можно выбрать, перечислены на сайте. В прошлом году в Подмосковье работало 289 площадок, организованных в основном на базе школ и колледжей
Второй Всероссийский аграрный диктант пройдёт с 26 по 30 мая в гибридном формате. Участники смогут написать его онлайн на портале или очно.
