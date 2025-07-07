В лесах Подмосковья с начала года убрали более 200 навалов мусора
Свыше 200 навалов мусора ликвидировали на землях лесного фонда Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«На землях государственного лесного фонда в Подмосковье с начала текущего года ликвидировали 202 навала мусора. Общий объём убранных отходов составил более 4 тысяч кубометров», — сказал глава Комлесхоза области Алексей Ларькин.Больше всего навалов мусора — 30 — было ликвидировано на территории Одинцовского городского округа. Втрое место по этому показателю заняли Подольск и Орехово-Зуевский округ, где убрали по 16 лесных свалок. На третье место вышел округ Мытищи, где ликвидировали 15 навалов мусора, а четвёртое место занял округ Воскресенск с 13 убранными свалками.