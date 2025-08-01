Подмосковный Комлесхоз в июле оказал 1,5 тыс. услуг в электронном формате
Цифровизация лесной отрасли помогает бизнесу взаимодействовать с Комитетом лесного хозяйства Московской области, сокращая бюрократию. В течение июля подмосковный Комлесхоз оказал более 1,5 тыс. услуг на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.
Все услуги можно получить онлайн, из дома или офиса, с компьютера или смартфона. Ехать за документами не нужно.
«Правительство региона даёт техническую возможность предоставлять госуслуги с использованием информационной системы Московской области - портала РПГУ. За июль специалисты Комлесхоза оказали 1533 услуги, а с начала года – 11 783», – сказал руководитель ведомства Алексей Ларькин.Сейчас на портале доступно 26 госуслуг в сфере лесных отношений. При этом их число растёт, а процесс получения упрощается.
Подмосковный Комлесхоз также назвал топ-3 наиболее востребованных услуг в июле. Это приём отчётов об охране лесов (3699 заявок); выдача и аннулирование охотничьих билетов (2029); приём отчётов о защите лесов (1604).