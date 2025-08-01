Подмосковный Комлесхоз в июле оказал 1,5 тыс. услуг в электронном формате

01 августа 2025, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Цифровизация лесной отрасли помогает бизнесу взаимодействовать с Комитетом лесного хозяйства Московской области, сокращая бюрократию. В течение июля подмосковный Комлесхоз оказал более 1,5 тыс. услуг на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.





Все услуги можно получить онлайн, из дома или офиса, с компьютера или смартфона. Ехать за документами не нужно.



«Правительство региона даёт техническую возможность предоставлять госуслуги с использованием информационной системы Московской области - портала РПГУ. За июль специалисты Комлесхоза оказали 1533 услуги, а с начала года – 11 783», – сказал руководитель ведомства Алексей Ларькин.