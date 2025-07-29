В десяти лесничествах Подмосковья завершили обустройство минполос
Годовой план по обустройству противопожарных минерализованных полос выполнен на 100% в десяти из 19 лесничеств Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
Минерализованные полосы не дают огню распространиться на большие территории или перейти на территорию леса с соседних участков.
«В лесах Подмосковья в этом году создали уже свыше 1600 километров минерализованных полос — это более 84% от годового плана. А в десяти из 19 филиалов «Мособллеса» эти работы выполнены полностью», — сказал глава подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин.В ведомстве уточнили, что создание минерализованных полос завершили в Талдомском, Бородинском, Сергиево-Посадском, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Московском учебно-опытном и Луховицком лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».