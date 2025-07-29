В десяти лесничествах Подмосковья завершили обустройство минполос

29 июля 2025, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Годовой план по обустройству противопожарных минерализованных полос выполнен на 100% в десяти из 19 лесничеств Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.





Минерализованные полосы не дают огню распространиться на большие территории или перейти на территорию леса с соседних участков.





«В лесах Подмосковья в этом году создали уже свыше 1600 километров минерализованных полос — это более 84% от годового плана. А в десяти из 19 филиалов «Мособллеса» эти работы выполнены полностью», — сказал глава подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин.