Подмосковный кондитер выиграла со своими «Раменскими ирисками» престижный конкурс
Кондитер из Раменского муниципального округа Анна Старостина стала победительницей Всероссийского чемпионата для творческих предпринимателей «Кубок креативных бизнес-проектов». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Специалист представила авторский десерт «Раменские ириски». Этот проект – результат кулинарного таланта и глубокой исследовательской работы.
«Путь от домашней кухни до полноценной кондитерской фабрики занял у Анны три года. За это время ей удалось создать уникальный гастрономический бренд, связанный с историей Раменского. Вместе с наставником она проработала рецептуру и концепцию продукта, опираясь на богатое наследие родного города», – рассказали в пресс-службе.Прошедшее лето выдалось для Старостиной особенно успешным. Помимо победы в «Кубке креативных бизнес-проектов», она первенствовала на отборочном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» и стала третьей в региональном этапе Всероссийского конкурса «Женщина в АПК 2026».
В министерстве отметили, что «Раменская ириска» сегодня рассматривается как один из гастрономических символов округа, который получает всё большее внимание на федеральном уровне.