Подмосковный контакт-центр паллиативной помощи принял более 50 тыс. звонков

01 августа 2025, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 50 тысяч звонков обработали специалисты координационного центра паллиативной помощи Московской области с момента своего запуска 1 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





По обращениям в координационный центр было организовано около 140 тысяч выездов патронажных бригад на дом к пациентам, в том числе почти 36,8 тыс. выездов — к детям. Кроме того, специалисты центра организовали госпитализацию почти 59 тысяч пациентов, из которых было более 1,1 тыс. детей.



О развитии инфраструктуры помощи паллиативным пациентам в регионе рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.





«Сейчас в Московской области работают 42 школы паллиативного пациента, обучение в них бесплатное. Мы также расширяем спектр медицинских услуг. Маленьким пациентам стал доступен профилактический стоматологический осмотр на дому. Для врачей паллиативной медицинской помощи региона проводятся конференции и мастер-классы», — сказал Максим Забелин.