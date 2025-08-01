Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Подмосковье
Командир отделения 307-й пожарно-спасательной части Александр Сапронов погиб во время тушения крупного возгорания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Трагедия произошла 31 июля в подмосковной Балашихе, где на улице Флёрова загорелся жилой дом. Александр Сапронов прибыл на место происшествия одним из первых и, не дожидаясь подкрепления, вошёл в охваченный огнём дом, чтобы спасти возможных пострадавших. Он действовал решительно и самоотверженно, как и в десятках других случаев.
«На счету Сапронова множество успешно ликвидированных пожаров и десятки спасённых жизней. Он был опытным, уважаемым и отважным спасателем», — подчеркнули в МЧС, выразив соболезнования семье погибшего.В результате пожара в Балашихе погибли два человека, в том числе сотрудник региональной противопожарной службы «Мособлпожспас». Причины возгорания устанавливаются, проводится проверка.
Сапронову посмертно будет присвоена государственная награда за проявленное мужество и героизм при исполнении служебного долга.