Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Подмосковье

01 августа 2025, 14:51

Фото: iStock/Matt277

Командир отделения 307-й пожарно-спасательной части Александр Сапронов погиб во время тушения крупного возгорания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Трагедия произошла 31 июля в подмосковной Балашихе, где на улице Флёрова загорелся жилой дом. Александр Сапронов прибыл на место происшествия одним из первых и, не дожидаясь подкрепления, вошёл в охваченный огнём дом, чтобы спасти возможных пострадавших. Он действовал решительно и самоотверженно, как и в десятках других случаев.





«На счету Сапронова множество успешно ликвидированных пожаров и десятки спасённых жизней. Он был опытным, уважаемым и отважным спасателем», — подчеркнули в МЧС, выразив соболезнования семье погибшего.