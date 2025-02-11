Подмосковный производитель продуктов азиатской кухни удостоен наград «Продэкспо»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производитель продукции для азиатской кухни из Московской области «Тамаки» получил награды ежегодной Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
В выставке, которая состоялась в Москве, участвовали более 1,8 тыс. компаний из разных стран. «Танаки» представила на своём стенде широкий ассортимент соусов и продуктов для азиатской кухни. Акцентом экспозиции стали новые продукты в оригинальной упаковке дой-пак. Её дизайн вдохновлён работами голландских художников и подчеркивает концепцию «Соус как искусство».
На выставке провели конкурсы продукции среди производителей. Жюри присудило сразу несколько наград продукции «Тамаки». В номинации «Инновационный продукт» золото за инновационные ингредиенты получил японский майонез, а соус «Лемонграсс» – серебро за удобство использования.
В отдельной номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты оценили чипсы нори с кунжутом. А на конкурсе «Выбор сетей», где самый интересный для покупателей продукт определяли представители магазинов и розничных сетей, награду получил кисло-сладкий соус.
«Тамаки» удостоена сразу трёх дипломов первой степени «За высокие потребительские свойства». В конкурсе SOEX АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты России высоко оценили соусы шрирача и халапеньо, а также куриный бульон.
К тому же благодаря использованию современных инновационных технологий на производстве «Тамаки» завоевала серебряные медали на дегустационном конкурсе «Лучший продукт года» за соусы унаги, терияки и сладкий чили, которые заменяют на рынке импортные аналоги.
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«Наша новая упаковка – яркий пример того, как инновации могут изменить восприятие привычных вещей», – отметил значимость инновационных решений владелец бренда Tamaki Андрей Белянин.
На выставке провели конкурсы продукции среди производителей. Жюри присудило сразу несколько наград продукции «Тамаки». В номинации «Инновационный продукт» золото за инновационные ингредиенты получил японский майонез, а соус «Лемонграсс» – серебро за удобство использования.
В отдельной номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты оценили чипсы нори с кунжутом. А на конкурсе «Выбор сетей», где самый интересный для покупателей продукт определяли представители магазинов и розничных сетей, награду получил кисло-сладкий соус.
«Тамаки» удостоена сразу трёх дипломов первой степени «За высокие потребительские свойства». В конкурсе SOEX АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты России высоко оценили соусы шрирача и халапеньо, а также куриный бульон.
К тому же благодаря использованию современных инновационных технологий на производстве «Тамаки» завоевала серебряные медали на дегустационном конкурсе «Лучший продукт года» за соусы унаги, терияки и сладкий чили, которые заменяют на рынке импортные аналоги.
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Лора Луганская