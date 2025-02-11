Подмосковный производитель продуктов азиатской кухни удостоен наград «Продэкспо»

Во время беременности у 17% будущих мам повышается уровень глюкозы в крови. У части из них развивается так называемый диабет беременных, сообщил врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Давид Аветисян. Он рассказал, как не навредить и женщине, и ребёнку, если такой диагноз поставлен.