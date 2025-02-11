Рост подмосковной обрабатывающей промышленности превысил среднероссийский

Фото: пресс-служба «Фабрики вентиляции ГалВент»
Рост промышленного производства в Московской области за 2024 год значительно превысил среднероссийские показатели и составил 8,4%. В России в прошлом году промпроизводство выросло на 4,6%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста со ссылкой на данные Росстата.
«Рост промпроизводства в регионе по итогам года традиционно оказался выше среднероссийских показателей – 8,4%. При этом в обрабатывающей промышленности он оказался ещё больше – 9,2%. Значительный подъём производства – в двух промышленных отраслях региона. Это производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, а также металлургия. Они выросли на 49,4% и 34,5% соответственно», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Помимо этого, несколько производственных сфер в регионе выросли более чем на 20%. Это производство текстильных изделий (28,9%), кожи и изделий из неё (25,1%), а также производство электрического оборудования (24%).
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Лора Луганская