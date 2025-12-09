За неделю во дворах Подмосковья эвакуировали 124 автомобиля

09 декабря 2025, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области продолжают наводить порядок во дворах и общественных пространствах. За парковку под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» водителей привлекают к административной ответственности. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





С 1 по 7 декабря в регионе эвакуировали 124 автомобиля. Ещё более 90 автовладельцев оштрафовали без эвакуации за парковку под запрещающими знаками. Всего за неделю зафиксировали 222 нарушения.



Больше всего машин эвакуировали в Ленинском округе — 113 автомобилей. В Химках на спецстоянки отправили 11 машин.



«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора. Чтобы предотвратить такие нарушения, мы устанавливаем дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей и предупреждающие о работе эвакуатора», — ранее сообщал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.