Подмосковный квест «Город пЕРемен» переходит в онлайн-формат

18 июня 2026, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Игру-квест «Город пЕРемен», который организовали в Видном, Балашихе и Королёве в конце мая — начале июня, переводят в онлайн -формат. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».





Квест, разработанный подмосковными молодогвардейцами для знакомства жителей с реализацией Народной программы партии, собрал свыше пяти тысяч участников. Люди, выполняя задания, своими глазами увидели благоустроенные пространства, отремонтированные и построенные соцобъекты.



Теперь любой желающий сможет зарегистрироваться на сайте проекта, пройти квест в удобное для себя время и получить различные бонусы. Эта опция откроется 19 июня.





«Город пЕРемен» изначально задумывался как интерактивный формат. Чтобы вместо просмотра отчётов и презентаций люди сами прошли по городу, увидели объекты, которые появились благодаря их же наказам, и убедились: их участие действительно что-то меняет к лучшему. Теперь мы открываем самостоятельное прохождение квеста. Чтобы у людей была мотивация не просто один раз пройти, а возвращаться, открывать город заново», — сказала руководительница областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.