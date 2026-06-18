Подмосковный квест «Город пЕРемен» переходит в онлайн-формат
Игру-квест «Город пЕРемен», который организовали в Видном, Балашихе и Королёве в конце мая — начале июня, переводят в онлайн -формат. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Квест, разработанный подмосковными молодогвардейцами для знакомства жителей с реализацией Народной программы партии, собрал свыше пяти тысяч участников. Люди, выполняя задания, своими глазами увидели благоустроенные пространства, отремонтированные и построенные соцобъекты.
Теперь любой желающий сможет зарегистрироваться на сайте проекта, пройти квест в удобное для себя время и получить различные бонусы. Эта опция откроется 19 июня.
«Город пЕРемен» изначально задумывался как интерактивный формат. Чтобы вместо просмотра отчётов и презентаций люди сами прошли по городу, увидели объекты, которые появились благодаря их же наказам, и убедились: их участие действительно что-то меняет к лучшему. Теперь мы открываем самостоятельное прохождение квеста. Чтобы у людей была мотивация не просто один раз пройти, а возвращаться, открывать город заново», — сказала руководительница областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.В квест входят свыше 600 заданий на логику, смекалку и знание истории городов. Особенность игры состоит в том, что для того, чтобы получить ответ, участникам недостаточно поискать его в интернете: обязательно нужно добраться до указанной точки.