В Сергиевом Посаде открылась выставка церковного искусства
Выставка церковного искусства открылась в филиале Сергиево-Посадского музея-заповедника на территории Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В экспозицию вошли свыше 50 произведений, большинство из которых широкой публике демонстрируют впервые.
«Посетители увидят икону «Распятие», изготовленную в Москве в XV веке, образ с изображением святых Анфима, Владимира и Феоктиста работы известного в Сергиевском Посаде иконописца Ивана Малышева, крест XIX века с частичкой Креста Господня, подаренный Иерусалимским патриархом святителю Филарету, и многое другое», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 6 сентября. Возрастных ограничений нет.
Ранее сообщалось, что на территории Спасо-Бородинского монастыря в Можайском округе восстанавливают историческую трапезную.