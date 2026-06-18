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В Сергиевом Посаде открылась выставка церковного искусства

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Выставка церковного искусства открылась в филиале Сергиево-Посадского музея-заповедника на территории Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В экспозицию вошли свыше 50 произведений, большинство из которых широкой публике демонстрируют впервые.

«Посетители увидят икону «Распятие», изготовленную в Москве в XV веке, образ с изображением святых Анфима, Владимира и Феоктиста работы известного в Сергиевском Посаде иконописца Ивана Малышева, крест XIX века с частичкой Креста Господня, подаренный Иерусалимским патриархом святителю Филарету, и многое другое», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 6 сентября. Возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что на территории Спасо-Бородинского монастыря в Можайском округе восстанавливают историческую трапезную.
Лев Каштанов

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