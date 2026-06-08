В Пушкине провели субботник на участке региональной дороги
Масштабный субботник провели на одном из ключевых участков региональной дороги в Пушкине, в нём приняли участие 80 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Качество выполненных работ оценил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.
«Забота о чистоте и благоустройстве — это неотъемлемая часть создания комфортной городской среды для жителей. Благодарю всех участников, которые внесли свой вклад в поддержание порядка и чистоты в городе», — сказал Максим Красноцветов.В рамках субботника территорию очистили от накопившегося мусора и бытовых отходов, газоны вдоль дороги окосили, а деревья и кусты обрезали.
Глава округа отметил важность совместных усилий в благоустройстве города и отличный результат субботника.