Подмосковный лесничий спас раненого снегиря
Снегиря с повреждённым крылом спас участковый лесничий Ступинского филиала Мособллеса Михаил Гладков. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Птицу Михаил заметил, когда патрулировал лесничество. Снегирь сидел на снегу и не делал попыток улететь.
«Подойдя поближе, лесничий заметил, что у птицы не в порядке крыло. Шансов выжить в природе у снегиря в таких условиях не было: смертельно опасными для него были и хищники, и морозы», — говорится в сообщении.Михаил посадил птицу в коробку, отогрел в своей машине, дал воды и корма и отвёз в ветклинику. У пернатого пациента оказался несложный перелом крыла: при правильном уходе всё должно зажить.
Теперь Михаил сам выхаживает снегиря, а когда тот окрепнет, выпустит его в том же месте, где нашёл.