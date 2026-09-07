Подмосковный лихач скопил более 100 штрафов и заплатил около полумиллиона рублей

07 сентября 2026, 18:54

оригинал Фото: пресс-служба ГУФСПП по МО

Более 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 209 250 рублей накопил житель Московской области. А из-за отказа платить вовремя ему пришлось потратить более чем в два раза больше. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка службы судебных приставов.





Большинство штрафов мужчина получил за превышение скорости. Он разгонялся сверх разрешённого на 20-40 километров в час, а иногда и более чем на 80.





«Штрафы в установленный срок лихач не оплатил, и дела поступили судебными приставам — на принудительное исполнение. Приставы арестовали его счета, а спустя пять дней применили ещё одну штрафную санкцию: начисление исполнительского сбора на более чем 275 000 рублей», — говорится в сообщении.