Строительство большого медцентра в Мытищах завершат в 2030 году

07 сентября 2026, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Многофункциональный медицинский комплекс общей площадью более 110 квадратных метров, рассчитанный на 786 койко-мест, строят на улице Коминтерна в Мытищах. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы ведутся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В настоящее время строители завершили монолитные работы на первом блоке, а на втором, третьем, четвёртом и пятом блоках монолитные работы продолжаются. До конца сентября планируется завершить вынос инженерных сетей. На объекте заняты 230 человек, используются 15 единиц техники», — говорится в сообщении.