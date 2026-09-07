В Волоколамском округе стартовало строительство производства трансформаторов
Компания «Подмосковный трансформаторный завод» начала строительство в Волоколамском округе производственно-складского комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Участок для предприятия инвестор получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», запущенной по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Реализацию проекта обсудили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, другие представители администрации и руководство компании. Предприятие будет выпускать силовые трансформаторы для подстанций, в том числе по программе импортозамещения.
«Это серьёзный проект и для развития промышленности, и для экономики территории. Будем сопровождать инвестора и помогать в решении вопросов, которые возникают на пути реализации проекта», – сказала Козлова.
Подрядчик уже вышел на площадку. Специалисты устанавливают ограждение и освещение, обустраивают подъезд для строительной техники, размещают бытовые помещения. Следующим этапом станут разработка котлована и устройство фундамента.
Площадь комплекса составит 18 000 квадратных метров. На территории разместят производственный корпус и трёхэтажное административное здание. Основной этап работ запланирован на конец этого года. В будущем году строительство продолжится.
После запуска предприятия в Волоколамском муниципальном округе создадут около 360 рабочих мест.