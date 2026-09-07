В Волоколамском округе стартовало строительство производства трансформаторов

07 сентября 2026, 18:29

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Компания «Подмосковный трансформаторный завод» начала строительство в Волоколамском округе производственно-складского комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Участок для предприятия инвестор получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», запущенной по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.



Реализацию проекта обсудили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, другие представители администрации и руководство компании. Предприятие будет выпускать силовые трансформаторы для подстанций, в том числе по программе импортозамещения.

«Это серьёзный проект и для развития промышленности, и для экономики территории. Будем сопровождать инвестора и помогать в решении вопросов, которые возникают на пути реализации проекта», – сказала Козлова.