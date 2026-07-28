Подмосковный машиностроительный завод нарастил экспорт в Белоруссию
Машиностроительный завод «Тонар», расположенный в Орехово-Зуевском округе, отгрузил партию шторно-бортовых полуприцепов «Тонар Т3-16» в Белоруссию. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Полуприцеп предназначен для перевозки различных видов грузов.
«Конструкция позволяет выполнять погрузку и разгрузку с любой стороны, что сокращает время логистических операций. Дополнительную прочность конструкции придают жёсткие боковые борта. Техника соответствует требованиям международной системы TIR. Это позволяет использовать её при международных автомобильных перевозках с упрощённым прохождением таможенных процедур», – отметили в ведомстве. Новую технику заказал белорусский маркетплейс 21vek. В первую партию вошли два полуприцепа.Завод «Тонар» много лет тесно сотрудничает с Белоруссией, каждый год наращивая объёмы отгрузок. Так, за 2025 год белорусские заказчики получили 100 единиц техники, а за первое полугодие 2026-го – уже около 130.