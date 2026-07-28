В поликлинике Жуковского 1 августа проведут лекцию о грудном вскармливании
Лекцию, посвящённую грудному вскармливанию, проведут в субботу, 1 августа, в женской консультации городской поликлиники Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Занятие состоится в рамках цикла «Школа будущих мам». Оно приурочено к Всемирной неделе грудного вскармливания.
«На занятии специалисты расскажут, что такое кормление по требованию и как его правильно наладить, как понять, что младенцу достаточно молока и пр. Собравшимся дадут простые полезные советы и ответят на вопросы», — уточнила заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.Лекция начнётся в 11:00. Приглашаются как будущие мамы, так и папы малышей. Адрес: улица Фрунзе, дом №1, корпус 1, кабинет №332. Вход через улицу Чкалова, дом №28.