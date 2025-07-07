«До 35°С»: в Москве ожидается рекордная жара
Синоптик Позднякова: температура в Москве может побить рекорд 1996 года
В Москве до конца недели ожидается жаркая погода с ливнями и грозами. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«У нас будет преобладать южный ветер. В условиях антициклона солнца будет много, поэтому погода ожидается довольно жаркая. И это не исключает кратковременных ливневых дождей с грозами. Наиболее вероятно, что они будут 8 и 9 июля», — рассказала Позднякова в беседе с RT.
По ее словам, жаркая погода в столичном регионе продержится до конца недели.
Синоптик уточнила, что 10 июля в Москве ожидается до +35°С, тогда как рекорд на этот день был установлен в 1996 году и составил +33,4 °С.
В свою очередь ведущий эксперт в области климата, замдиректора по науке Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал «Газете.Ru», что современные технологии не способны делать на 100% точные прогнозы погоды.
«Понятно, что компьютеры стали значительно мощнее. В этом смысле мы, конечно, получили возможности, улучшающие точность прогнозов и детальность. Даже при всех имеющихся ныне возможностях нельзя точно предсказать погоду хотя бы на неделю», — отметил специалист.
Он пояснил, что более-менее точный прогноз можно составить только на три дня.