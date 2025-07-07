«До 35°С»: в Москве ожидается рекордная жара

07 июля 2025, 14:24

Синоптик Позднякова: температура в Москве может побить рекорд 1996 года

Фото: iStock/kieferpix

В Москве до конца недели ожидается жаркая погода с ливнями и грозами. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.







«У нас будет преобладать южный ветер. В условиях антициклона солнца будет много, поэтому погода ожидается довольно жаркая. И это не исключает кратковременных ливневых дождей с грозами. Наиболее вероятно, что они будут 8 и 9 июля», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

«Понятно, что компьютеры стали значительно мощнее. В этом смысле мы, конечно, получили возможности, улучшающие точность прогнозов и детальность. Даже при всех имеющихся ныне возможностях нельзя точно предсказать погоду хотя бы на неделю», — отметил специалист.