В посёлке Загорянский завершают капремонт школы №21
Готовность капитального ремонта школы №21, расположенной на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, достигла 97%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание общей площадью более 1 200 квадратных метров обновляют за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В ходе капремонта в школе провели облицовку фасада и отделку помещений, заменили кровлю и инженерные коммуникации, а также обустроили входные группы. Сейчас завершаются пусконаладочные работы, расстановка мебели и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Обновлённая школа откроется для учеников 1 сентября.