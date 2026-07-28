Достижения.рф

В посёлке Загорянский завершают капремонт школы №21

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта школы №21, расположенной на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, достигла 97%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Здание общей площадью более 1 200 квадратных метров обновляют за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В ходе капремонта в школе провели облицовку фасада и отделку помещений, заменили кровлю и инженерные коммуникации, а также обустроили входные группы. Сейчас завершаются пусконаладочные работы, расстановка мебели и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Обновлённая школа откроется для учеников 1 сентября.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0