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В Лосино-Петровском готовят к сдаче три новостройки на 430 квартир

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство ЖК «Кашинцево», в который входят три 12-14-этажных дома с 430 квартирами и подземными автостоянками на 76 машин, завершают в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного жилищного надзора Московской области.



В настоящее время готовность жилого комплекса составляет 93%.

«Сейчас на объектах продолжается устройство наружных инженерных сетей и отделочные работы. На площадке заняты 68 человек, используются четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Завершить строительство должны в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что в Московской области 1 сентября откроются 48 отремонтированных школ. Работы в 25 из них уже завершены, а в 23 — в высокой степени готовности.
Лев Каштанов

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