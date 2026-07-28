В Лосино-Петровском готовят к сдаче три новостройки на 430 квартир
Строительство ЖК «Кашинцево», в который входят три 12-14-этажных дома с 430 квартирами и подземными автостоянками на 76 машин, завершают в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного жилищного надзора Московской области.
В настоящее время готовность жилого комплекса составляет 93%.
«Сейчас на объектах продолжается устройство наружных инженерных сетей и отделочные работы. На площадке заняты 68 человек, используются четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Завершить строительство должны в третьем квартале текущего года.
Ранее сообщалось, что в Московской области 1 сентября откроются 48 отремонтированных школ. Работы в 25 из них уже завершены, а в 23 — в высокой степени готовности.