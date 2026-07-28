В Лосино-Петровском готовят к сдаче три новостройки на 430 квартир

28 июля 2026, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство ЖК «Кашинцево», в который входят три 12-14-этажных дома с 430 квартирами и подземными автостоянками на 76 машин, завершают в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного жилищного надзора Московской области.





В настоящее время готовность жилого комплекса составляет 93%.





«Сейчас на объектах продолжается устройство наружных инженерных сетей и отделочные работы. На площадке заняты 68 человек, используются четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.