Около 50 юных пилотов выйдут на старт соревнований по автокроссу в Можайске

30 июля 2026, 19:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье пройдут шестой этап первенства Москвы и шестой этап первенства Московской области по автокроссу. Соревнования состоятся 8 августа на грунтовом автодроме «Алискино Моторспорт Арена» под Можайском, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





Соревнования объединят около 50 юных пилотов в возрасте от девяти до 15 лет из разных регионов России.

«Среди участников – юные звёзды российского автоспорта: местные пилоты Николай Чагин, Дмитрий Власов, Макар Шалев, представители легендарной команды «Камаз-мастер Юниор», спортсмены с Урала, Сибири и Юга России. В программе также – показательные заезды младших спортсменов. Протяжённость дистанции и количество кругов объявят на брифинге в день гонки», – рассказали в министерстве.