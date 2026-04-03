Подмосковный молочный комбинат посетила делегация из Мозамбика

Официальная делегация республики Мозамбик осмотрела молочный комбинат «Чеховский». Участие в мероприятии приняли также член Совета Федерации РФ Людмила Талабаева, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин и глава округа Чехов Михаил Собакин. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Гостям показали полный производственный цикл — от приёмки молока до фасовки готовой продукции.

«Здесь высокий уровень автоматизации и цифровизации. В этом направлении Подмосковье является примером для многих регионов страны», — отметила Людмила Талабаева,
На предприятии выпускают 54% всей кисломолочной продукции Московской области. За сутки в «Чеховском» перерабатывают до 1 100 тонн молока. Товары поступают как на российский, так и на зарубежные рынки.
Лев Каштанов

