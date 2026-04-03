В Химках по программе КРТ построят жилой квартал «Большое Юрлово»
В городском округе Химки реализуется новый жилой проект «Большое Юрлово» в рамках комплексного развития территории (КРТ). На участке площадью 73 гектара возведут 367 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих помещений, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Проектом предусмотрено строительство социальных объектов: детской поликлиники на 80 посещений в смену, взрослой — на 240, двух школ на 2450 мест и четырех детских садов на 1200 воспитанников. Для автомобилистов обустроят плоскостные парковки и наземные паркинги почти на 7000 машино-мест.
Первая очередь включает два корпуса высотой от 9 до 12 этажей на 1490 квартир общей жилой площадью более 64,6 тыс. кв. метров. На первых этажах (около 5,5 тыс. кв. метров) разместятся многофункциональный центр, кафе, аптеки и офисы. В подземном этаже запроектировано 427 кладовых помещений.
Архитектура сочетает лаконичные формы и естественные оттенки. Фасады корпусов выполнены из кирпича серого, бордового, белого и серебристого цветов. В квартирах предусмотрены застекленные балконы, открытые террасы и панорамные окна.
Территорию благоустроят на площади более 11,7 тыс. кв. метров. Центральным элементом станет площадь с двумя зонами отдыха: со столами для пикников и цветником, а также с качелями. В нижнем ярусе озеленения используют разновысотные растения для зонирования. Появятся прогулочные зоны, плейхаб и сад-лабиринт. Рядом с проектом пройдет новая автодорога, которая соединит Путилковское и Пятницкое шоссе.
