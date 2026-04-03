В ЖК «Театральный» достраивают детский сад на 65 мест
В Раменском городском округе завершается строительство детского сада на 65 мест. Социальный объект возводит группа компаний G3 Group на территории жилого комплекса «Театральный», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Учреждение расположено на первом этаже дома №2. Сейчас там практически закончена отделка, смонтирована часть мебели. На прилегающей детской площадке уже установлены игровые комплексы, качели и карусели.
ЖК «Театральный» сочетает преимущества современного столичного жилья с атмосферой пригородного уюта. Помимо детского сада, в комплексе предусмотрены коммерческие помещения. Отмечается удобная транспортная доступность: рядом находится станция МЦД-3 «Ильинская».
