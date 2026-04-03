В Подмосковье упростили оформление земельных участков в пользование
К услуге «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» на госпортале Московской области подключили «умный сервис». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Новый сервис автоматически проверяет, есть ли у заявителя право на льготную ипотечную поддержку.
«Система ещё на этапе подачи заявления узнаёт из данных реестровой модели ГИС УГД о наличии или отсутствии у заявителя государственной поддержки по программе социальной ипотеки. И сообщает об этом пользователю. Это позволяет заранее понять условия предоставления услуги и снижет риск отказа», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Услуга предоставляется бесплатно. Для того, чтобы её получить, нужно пройти авторизацию, заполнить электронную форму заявки и прикрепить сканы необходимых документов. Срок предоставления услуги составляет десять рабочих дней.