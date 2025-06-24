Подмосковный мотогонщик Паршин стал 12-кратным чемпионом России
Дмитрий Паршин из Московской области завоевал золотую медаль чемпионата России по мотоспорту в дисциплине «классическое эндуро». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На соревнованиях он показал время 27 минут 41 секунда и занял по итогам двух туров первое место. Это уже 12-й подобный успех в карьере мотоциклиста. В его активе также – золото чемпионата Европы и серебро этапов чемпионата мира.
«Гонка прошла отлично. Три классных спецучастка оказались довольно интересными и непростыми. Спасибо организаторам за классный трек в этом году. По итогам этапа и всего чемпионата я завоевал 12-е золото в этой дисциплине. Мотоцикл, выданный мне три года назад мотоциклетной федерацией, отлично отработал. Но пришло время передать его следующему владельцу», – поделился Паршин.Чемпионат России проходил с 20 по 23 июня в Кемерове.