Пятиборцы из Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате России

24 июня 2025, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





