Пятиборцы из Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате России
Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Ещё одну серебряную медаль в копилку сборной Московской области принесла женская команда, за которую выступали Полина Баршенцева, Гульназ Губайдуллина и Анастасия Чистякова. В борьбе за первое место они уступили команде Москвы, а бронза досталась представительницам Ростовской области.«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная команда в составе Максима Копиченко, Григория Докучаева и Егора Громадского. Кроме того, в личном первенстве Егор Громадский завоевал золотую медаль, а его товарищ по команде Григорий Докучаев — серебряную», — говорится в сообщении.