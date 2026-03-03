В шести округах Московской области починили дорожные знаки
Повреждённые, выцветшие и отсутствующие знаки восстановили и отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в сельской местности.
«В городской черте дорожные знаки привели в порядок на подъезде к автобусной остановке «Аргуновка» в Павловском Посаде, на улице Комсомольская в Подольске, на улице Абрамова в Мытищах и на улице Кустарная в Талдоме», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили в деревне Алексеевка Наро-Фоминского городского округа и в деревне Папивино под Клином.
