В шести округах Московской области починили дорожные знаки

03 марта 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые, выцветшие и отсутствующие знаки восстановили и отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в сельской местности.





«В городской черте дорожные знаки привели в порядок на подъезде к автобусной остановке «Аргуновка» в Павловском Посаде, на улице Комсомольская в Подольске, на улице Абрамова в Мытищах и на улице Кустарная в Талдоме», — говорится в сообщении.