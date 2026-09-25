В Раменском представили юбилейный том Книги славы и достижений округа

25 сентября 2026, 17:06

Фото: Раменский медиацентр

В ДК им. Воровского в Раменском муниципальном округе состоялась презентация очередного тома Книги славы и достижений. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.





Издание посвящено жителям округа и ведущим предприятиям, которые своим трудом формируют историю Раменья.



Среди гостей были герои новой книги. Презентацию 15-го, юбилейного, тома Книги славы и достижений Раменского муниципального округа посетил его глава Эдуард Малышев.

«Презентация всегда вызывает целую гамму положительных эмоций. Прежде всего, это патриотизм и любовь к нашей малой родине. Очень здорово, что именно в нашем округе живут и трудятся люди, работают предприятия и общественные организации, истории которых рассказаны в этой книге. Важно, что они не забыты, о них помнят, их имена сохранятся для истории», – поделилась заместитель председателя Совета депутатов и руководитель Раменского отделения Союза женщин России Нина Широкова.