В Раменском представили юбилейный том Книги славы и достижений округа
В ДК им. Воровского в Раменском муниципальном округе состоялась презентация очередного тома Книги славы и достижений. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Издание посвящено жителям округа и ведущим предприятиям, которые своим трудом формируют историю Раменья.
Среди гостей были герои новой книги. Презентацию 15-го, юбилейного, тома Книги славы и достижений Раменского муниципального округа посетил его глава Эдуард Малышев.
«Презентация всегда вызывает целую гамму положительных эмоций. Прежде всего, это патриотизм и любовь к нашей малой родине. Очень здорово, что именно в нашем округе живут и трудятся люди, работают предприятия и общественные организации, истории которых рассказаны в этой книге. Важно, что они не забыты, о них помнят, их имена сохранятся для истории», – поделилась заместитель председателя Совета депутатов и руководитель Раменского отделения Союза женщин России Нина Широкова.
Малышев поздравил с выходом юбилейного тома издательскую группу «Круглый стол» и её руководителя Ирину Дмитренко. Он вручил многолетним участникам проекта награды. Сама Дмитренко получила Почётный знак «За вклад в развитие Раменского муниципального округа».
Отдельное внимание уделили семьям участников спецоперации. Юнармейцы подарили им цветы и книги.