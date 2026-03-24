Подмосковную коммунальную технику переводят на весенне-летний режим содержания

24 марта 2026, 20:56

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С наступлением весны подмосковные коммунальщики приступили к переводу спецтехники на весенне-летний режим эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Главные задачи специалистов – регулярно подметь и мыть дороги, очищать тротуары, парковки и прилегающие территории.

«С этой недели мы приступили к масштабным работам по уборке общественных пространств и дворов. Мобилизованы все коммунальные службы и управляющие организации. Наши инспекторы проводят ежедневные обходы на местах. Выявленные дефекты для своевременного контроля заносим в программу, далее они передаются в работу балансодержателям», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.