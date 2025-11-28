Подмосковный музей подготовил серию новогодних мероприятий для жителей

28 ноября 2025, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В конце декабря Звенигородский государственный музей-заповедник приглашает жителей и гостей Подмосковья на серию предпраздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, посетителей ждут концерты, литературно-музыкальные программы, театральные постановки и творческие мастер-классы для всей семьи.







Чем удивит зрителей концерт «Джазовый калейдоскоп»?

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Что ждёт гостей на концерте «Рождественское чудо»?

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Почему спектакль «Снежный цветок» подойдёт для всей семьи?

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Какие мастер-классы пройдут в музее перед Новым годом?