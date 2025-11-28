Подмосковный музей подготовил серию новогодних мероприятий для жителей
В конце декабря Звенигородский государственный музей-заповедник приглашает жителей и гостей Подмосковья на серию предпраздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, посетителей ждут концерты, литературно-музыкальные программы, театральные постановки и творческие мастер-классы для всей семьи.
Чем удивит зрителей концерт «Джазовый калейдоскоп»?20 декабря праздничную афишу откроет концерт «Джазовый калейдоскоп» в исполнении артистов творческого центра Finikmusic. В этот вечер прозвучат любимые мелодии из новогодних фильмов в джазовых аранжировках. Зрители услышат музыку из «Чародеев», «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», «Карнавальной ночи», «Карьеры Димы Горина», а еще — композиции из фильма «В джазе только девушки».
В программе — «Снежинка», «Если у вас нету тёти», «А снег идёт», «Let it Snow», «Happy New Year», «We Wish You a Merry Christmas» и финальная песня «Улыбайтесь, друзья!». На сцене выступят саксофонист Руслан Николаев, вокалистка Анна Золотарёва, перкуссионист Сергей Гордеев и гитарист Николай Финогентов. Возрастное ограничение – 6+.
Что ждёт гостей на концерте «Рождественское чудо»?25 и 26 декабря в музее-заповеднике организуют концерт «Рождественское чудо». Это литературно-музыкальная композиция по рассказу Н. С. Лескова «Неразменный рубль» с живым музыкальным сопровождением от школы-студии билофонической музыки Анастасии и Андрея Лозовых «Рождественский перезвон».
В программе прозвучат стихи В. Соловьёва, Н. Гумилёва, И. Бродского, Б. Рыжего, И. Афонской и В. Коростылевой. Тексты прочитает Дмитрий Столбцов, музыкальное сопровождение обеспечат виолончелист Никита Кочергин и билофонистка Анастасия Лозовая. Возрастное ограничение – 6+.
Почему спектакль «Снежный цветок» подойдёт для всей семьи?28 декабря зрителей ждёт новогодний спектакль «Снежный цветок» в постановке камерного театра «Театр в чемодане». Это семейная сказка о дружбе, любви и чудесах, которые случаются под Новый год.
По сюжету Медвежонок заболевает накануне праздника, а его друг Ёжик в это время ищет волшебное лекарство. В финале спектакля будет настоящее «снежное шоу» — бумажная феерия. Постановка не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Возрастное ограничение – 0+.
Какие мастер-классы пройдут в музее перед Новым годом?Кроме концертных и театральных программ, в музеe-заповеднике проведут мастер-классы по изготовлению ёлочных украшений, лубочных картинок и росписи пряников. Участники смогут создать новогодние сувениры своими руками и забрать их на память.
Подробная информация и билеты – на официальном сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.