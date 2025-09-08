Подмосковный музей получил гран-при «Дерево в архитектуре 2025»
Визит-центр музея-заповедника «Мелихово» в подмосковном Чехове стал обладателем гран-при Международного форума деревянного строительства «Дерево в архитектуре 2025» в номинации «За лучший реализованный проект из дерева», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Новое здание стало частью музейной инфраструктуры и вписалось в культурно-исторический контекст усадьбы.
Визит-центр объединяет всё необходимое для комфорта посетителей: кассы, сувенирный магазин, кафе, туалеты, административные и технические помещения. Особый акцент архитекторы сделали на деревянном настиле перед зданием, на котором расположены металлические фигуры зверей и насекомых. Все они изготовлены по рисункам Антона Павловича Чехова из его писем.
Музей-заповедник продолжает сохранять наследие А. П. Чехова и привлекать новых гостей современными архитектурными решениями, которые гармонично сочетаются с историей усадьбы.
