Подмосковный музей получил гран-при «Дерево в архитектуре 2025»

08 сентября 2025, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Визит-центр музея-заповедника «Мелихово» в подмосковном Чехове стал обладателем гран-при Международного форума деревянного строительства «Дерево в архитектуре 2025» в номинации «За лучший реализованный проект из дерева», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.







Новое здание стало частью музейной инфраструктуры и вписалось в культурно-исторический контекст усадьбы.



Визит-центр объединяет всё необходимое для комфорта посетителей: кассы, сувенирный магазин, кафе, туалеты, административные и технические помещения. Особый акцент архитекторы сделали на деревянном настиле перед зданием, на котором расположены металлические фигуры зверей и насекомых. Все они изготовлены по рисункам Антона Павловича Чехова из его писем.



Музей-заповедник продолжает сохранять наследие А. П. Чехова и привлекать новых гостей современными архитектурными решениями, которые гармонично сочетаются с историей усадьбы.

