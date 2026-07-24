В Павлово-Посадском округе проверили ход ремонта Кузнецовской школы
Ход капитального ремонта школы №11 в деревне Кузнецы проверили временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и родители учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Здание построили 40 лет назад. Готовность ремонта в настоящее время составляет 77,7%. Работы проводятся в рамках реализации Народной партии «Единая Россия».
«Родители, несмотря на активную фазу работ, остались довольны увиденным и выразили надежду на скорое завершение. Мы тоже держим ситуацию на контроле. Завершить капитальный ремонт планируем к 1 сентября. Наши дети заслуживают учиться в комфортных, безопасных и современных условиях», — сказал Балашов.В результате капремонта в школе не только обновят строительные и инженерные конструкции, но и проведут перепланировку, а на прилегающей территории появится стадион, тренироваться на котором смогут как ученики, так и жители соседних домов.