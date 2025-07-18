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В Детском центре сделали уже свыше 30 операций по устранению заячьей губы

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля выполнили уже более 30 операций по устранению так называемой заячьей губы. Об этом говорится в ТГ-канале клиники.



Заячья губа – врождённый порок развития челюстно-лицевой области, заключающийся в неправильном формировании верхней губы. Согласно статистике, расщелина верхней губы встречается у одного из тысячи новорождённых. Патологию можно исправить только оперативным вмешательством.

Фото: t.me/roshal_kids
Недавно с таким диагнозом в Детский центр поступил шестимесячный малыш.
«Современная хирургия позволяет полностью корректировать такие врождённые аномалии в раннем возрасте. Мы восстановили анатомию губы и нёба, что позволит ребёнку нормально питаться, говорить и развиваться. Операция прошла успешно», – рассказала лечащий врач Дарья Анашкина.
Как пояснили в клинике, челюстно-лицевые хирурги выполнили первичную хейлориносептопластику – коррекцию врождённой расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и нёба.


Лора Луганская

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