В Детском центре сделали уже свыше 30 операций по устранению заячьей губы
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля выполнили уже более 30 операций по устранению так называемой заячьей губы. Об этом говорится в ТГ-канале клиники.
Заячья губа – врождённый порок развития челюстно-лицевой области, заключающийся в неправильном формировании верхней губы. Согласно статистике, расщелина верхней губы встречается у одного из тысячи новорождённых. Патологию можно исправить только оперативным вмешательством.
Недавно с таким диагнозом в Детский центр поступил шестимесячный малыш.
«Современная хирургия позволяет полностью корректировать такие врождённые аномалии в раннем возрасте. Мы восстановили анатомию губы и нёба, что позволит ребёнку нормально питаться, говорить и развиваться. Операция прошла успешно», – рассказала лечащий врач Дарья Анашкина.Как пояснили в клинике, челюстно-лицевые хирурги выполнили первичную хейлориносептопластику – коррекцию врождённой расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и нёба.