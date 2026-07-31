Жителям Подмосковья рассказали, как проверить законность рекламы в подъезде

31 июля 2026, 13:50

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Использовать для рекламы площади в подъездах многоквартирных домов, на фасадах, на лестничных площадках и в лифтах разрешается только с согласия собственников жилья. Проверить законность размещения объявлений можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги Дом». О том, как это сделать, жителям Московской области рассказали специалисты регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В приложении доступна вся информация об общих собраниях собственников, поэтому по протоколам легко проверить, принималось ли решение о рекламе.





«Если после этого остались вопросы, их можно задать своей управляющей компании прямо в приложении через раздел «Заявка», — объяснили эксперты.