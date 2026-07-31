В систему теплоснабжения Орехово-Зуева включат ещё четыре котельные
Четыре новые блочно-модульные котельные планируют ввести в эксплуатацию в Орехово-Зуевском округе в текущем году. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Подключение новых котельных является частью большой программы модернизации окружных систем ЖКХ.
«В период с 2021 по 2025 год у нас построили 48 километров теплосетей, модернизировали девять котельных и возвели 11 блочно-модульных котельных. В текущем году мы введём в эксплуатацию четыре блочно-модульные котельные, а в стадии модернизации находятся ещё 12 котельных. И до начала отопительного сезона отремонтируем ещё шесть километров теплосетей», — сказал ЗаголовацкийОн также рассказал, что в округе отремонтировали пять канализационных коллекторов и четыре сейчас в работе. Кроме того, ведётся ремонт почти 45 км труб водоснабжения, а в следующем году начнётся ремонт очистных сооружений.
Глава округа доложил и о ходе газификации: с 2021 года магистральным газом обеспечили 15 населённых пунктов. В этом году газопровод проложат ещё в семь сёл и деревень.