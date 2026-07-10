В подмосковном Минздраве перечислили факторы онкологии, которых можно избежать

10 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

То, заболеет ли человек раком, во многом зависит от него самого. Современная медицина говорит о том, что в наших руках гораздо больше власти над здоровьем, чем кажется, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Там перечислили основные бытовые привычки, снижающие риск развития онкологических заболеваний.

«Главный враг – табак. Не только активное курение, но и жевательный табак, и даже пассивное вдыхание дыма бьют по лёгким, горлу, поджелудочной железе и мочевому пузырю. Отказ от сигарет – шаг к безопасности, который можно сделать прямо сейчас», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Лишний вес и сидячий образ жизни повышают вероятность столкнуться с раком простаты, груди или толстой кишки. Правило простое: минимум 150 минут умеренной активности в неделю плюс контроль массы тела. Солнце необходимо для витамина D, но прямые лучи с 10 до 16 часов опасны. Используйте крем с SPF 30+, носите головные уборы и закрытую одежду. Солярии – под строгим запретом», – добавили в пресс-службе.

«Ни одна из этих мер не дает стопроцентной гарантии. Но вместе они создают мощную систему обороны вашего организма», – отметил специалист координационного центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.