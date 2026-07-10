В подмосковном Минздраве перечислили факторы онкологии, которых можно избежать
То, заболеет ли человек раком, во многом зависит от него самого. Современная медицина говорит о том, что в наших руках гораздо больше власти над здоровьем, чем кажется, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там перечислили основные бытовые привычки, снижающие риск развития онкологических заболеваний.
«Главный враг – табак. Не только активное курение, но и жевательный табак, и даже пассивное вдыхание дыма бьют по лёгким, горлу, поджелудочной железе и мочевому пузырю. Отказ от сигарет – шаг к безопасности, который можно сделать прямо сейчас», – отметили в ведомстве.
Средиземноморская диета – не просто модный тренд. Предпочтителен рацион, богатый овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и оливковым маслом. А вот колбасы, сосиски, избыток сахара и алкоголя напрямую связаны с рисками рака груди, печени и кишечника.
«Лишний вес и сидячий образ жизни повышают вероятность столкнуться с раком простаты, груди или толстой кишки. Правило простое: минимум 150 минут умеренной активности в неделю плюс контроль массы тела. Солнце необходимо для витамина D, но прямые лучи с 10 до 16 часов опасны. Используйте крем с SPF 30+, носите головные уборы и закрытую одежду. Солярии – под строгим запретом», – добавили в пресс-службе.Прямая защита от рака печени и шейки матки - прививки от гепатита B и вируса папилломы человека. Важно также помнить о барьерной контрацепции для защиты от инфекций, провоцирующих опухоли.
«Ни одна из этих мер не дает стопроцентной гарантии. Но вместе они создают мощную систему обороны вашего организма», – отметил специалист координационного центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.
В министерстве добавили, что скрининг спасает жизни. Маммография, колоноскопия, осмотр родинок у дерматолога позволяют поймать болезнь на этапе, когда лечение максимально эффективно.
Ближайший день здоровья в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья – 25 июля с 9 до 14 часов. Предварительная запись не нужна. С собой необходимо взять только паспорт и полис ОМС.