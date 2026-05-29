Подмосковный нарколог Холдин рассказал о новых болезнях, вызванных курением вейпов

29 мая 2026, 14:18

Появление электронных гаджетов для курения привело к тому, что люди начали страдать от специфических заболеваний. О том, какие новые болезни появились из-за вейпов, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Использование электронных сигарет и вейпов может привести к развитию поражений лёгких. Самое известное из них – EVALI.

«Это острое респираторное заболевание было официально признано в 2019 году. Неинфекционное воспаление лёгочной ткани возникает из-за химического раздражения, проявляется одышкой, кашлем и болью в груди. Оно может сопровождаться повышением температуры, рвотой, диареей и резкой потерей веса», – рассказал медик, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

«При этом заболевании воспаляются и рубцуются мельчайшие дыхательные пути. Помимо того, вдыхание маслянистых частиц из жидкости может привести к липоидной пневмонии, вызывающей хроническое воспаление, а также к организующейся пневмонии, при которой лёгочная ткань замещается фиброзной», – подчеркнул Холдин.