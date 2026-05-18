У 19-летнего любителя вейпов из Саратовской области отказала часть лёгких

18 мая 2026, 12:57

В Саратовской области курение вейпа вызвало фиброз лёгких у 19-летнего парня

В Саратовской области врачи диагностировали фиброз лёгких у 19-летнего пациента, который употреблял вейпы пять лет. Как уточняет Telegram-канал Mash, медики приняли решение госпитализировать молодого человека на скорой помощи в больницу Балакова.