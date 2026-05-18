У 19-летнего любителя вейпов из Саратовской области отказала часть лёгких
В Саратовской области врачи диагностировали фиброз лёгких у 19-летнего пациента, который употреблял вейпы пять лет. Как уточняет Telegram-канал Mash, медики приняли решение госпитализировать молодого человека на скорой помощи в больницу Балакова.
При поступлении у парня зафиксировали давление 175/95, сильную одышку и критически низкий уровень кислорода в крови. Компьютерная томография выявила рубцовые изменения вместо живой ткани в обоих лёгких. Часть органа полностью утратила функцию, поэтому полноценно дышать, как здоровый человек, он уже не сможет.
Студент рассказал врачам, что начал парить в 14 лет и с тех пор делал это постоянно, с утра до ночи. Родители молодого человека полагали, что устройство даёт безвредный ароматный пар без никотина.
В регионе болезни дыхательной системы занимают первое место, в пульмонологии — очередь из пациентов с химическими поражениями лёгких. После ковида рост таких патологий среди молодёжи увеличился на 22%.
