Волонтёры Ленинского округа закрасили в Видном рекламу наркотиков
Представители движения «Волонтёры Подмосковья» закрасили на улицах Видного в Ленинском городском округе незаконную рекламу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.
Активисты очистили фасады зданий, заборы и городские конструкции от надписей, содержащих противоправную информацию.
«Такие акции имеют большое значение для сохранения безопасной городской среды. Мы регулярно проводим рейды по выявлению и устранению незаконной рекламы наркотиков, поскольку подобные надписи представляют серьёзную угрозу для детей и молодёжи. Благодарю всех волонтёров и неравнодушных жителей, которые участвуют в этой важной работе. Только совместными усилиями мы можем сделать наш округ чище, безопаснее и комфортнее для жизни», – сказала руководитель местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Полина Романовская.В ходе рейда добровольцы закрасили выявленные надписи и попросили жителей сообщать о появлении незаконной рекламы в профильные службы и органы местного самоуправления. Особое внимание участники акции уделили местам, где такая информация может попасть на глаза подросткам и молодёжи.
«Волонтёры Подмосковья» Ленинского городского округа регулярно проводят профилактические и информационные рейды по безопасности. Так, на железнодорожных станциях и платформах активисты напоминают жителям правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры, раздают памятки, проводят разъяснительные беседы.
Адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» доступны на сайте. Больше информации можно узнать в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области.
Подмосковные волонтёры получают возможность страхования жизни, а также подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты. Они участвуют в грантовых конкурсах и премиях, получают финансовую поддержку.