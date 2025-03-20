Раменские стоматологи стали экспертами Всероссийского конкурса «Студент года»

14 марта 2025 года в Московской области начался конкурс лучших инициатив в сфере экологии. Его цель — объединить усилия общества для решения экологических проблем. Работы участников оценит независимое экспертное жюри, а самые перспективные проекты представят в июне на экоярмарке. Организатором выступает Министерство экологии и природопользования Московской области.