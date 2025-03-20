Раменские стоматологи стали экспертами Всероссийского конкурса «Студент года»

Фото: пресс-службе администрации Раменского м. о.
В Раменском филиале Московского областного медицинского колледжа прошёл очный этап Всероссийского конкурса «Студент года» в номинации «Стоматология профилактическая». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Заведующего Раменской стоматологической поликлиникой Виталия Купцова и заведующую стоматологическим отделением Раменской больницы Евгению Черноиванову пригласили на конкурс в роли экспертов. Они оценили, насколько участники владеют практическими навыками, которые помогают им выполнять профессиональные задачи в условиях, максимально имитирующих реальную обстановку.
Как отметили в администрации, конкурс прошел в дружеской атмосфере. Финал состоится в мае.
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«Ребята показали высочайший уровень подготовки, представили свои навыки, поделились опытом и показали готовность к сложной, но благородной профессии медработника. Участники защищали проекты, решали медицинские ситуационные задачи, демонстрировали свои знания на практике», – рассказал Купцов.Фото: пресс-службе администрации Раменского м. о.
Как отметили в администрации, конкурс прошел в дружеской атмосфере. Финал состоится в мае.
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Лора Луганская