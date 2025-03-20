В рузской поликлинике и в корпусе балашихинской больницы завершили ремонт

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Завершены ремонтные работы в филиале №2 Балашихинской больницы, а также в поликлинике посёлка Колюбакино Рузской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В филиале больницы отремонтировали операционный блок, отделение реанимации и анестезиологии, а также пищеблок. В поликлинике обновили фасад, интерьер, установили новую мебель, выполнили сантехнические, электромонтажные и другие работы.
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«Мы уделяем большое внимание ремонту наших медучреждений. Это важно как для жителей, так и для сотрудников. Всего на проведение ремонтных работ было направлено более 78 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Ранее сообщалось, что в Люберцах продолжается строительство современной поликлиники.
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Лора Луганская