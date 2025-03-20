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В рузской поликлинике и в корпусе балашихинской больницы завершили ремонт

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Завершены ремонтные работы в филиале №2 Балашихинской больницы, а также в поликлинике посёлка Колюбакино Рузской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В филиале больницы отремонтировали операционный блок, отделение реанимации и анестезиологии, а также пищеблок. В поликлинике обновили фасад, интерьер, установили новую мебель, выполнили сантехнические, электромонтажные и другие работы.
«Мы уделяем большое внимание ремонту наших медучреждений. Это важно как для жителей, так и для сотрудников. Всего на проведение ремонтных работ было направлено более 78 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ранее сообщалось, что в Люберцах продолжается строительство современной поликлиники.

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Подмосковные коммунальщики начали готовиться к 80-летию Великой Победы
20 марта 2025, 22:35

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области накануне 80-летия Великой Победы обновят и отремонтируют памятники и мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Планируются капитальный и текущий ремонт мемориалов; покраска и ремонт ограждений; установка новых малых архитектурных форм; ремонт бортового камня; промывка и очистка металлических поверхностей памятников, мемориальных досок, а также очистка от мусора и благоустройство прилегающей территории», – рассказали в министерстве.
Так, до 30 апреля специалисты службы содержания территорий приведут в порядок 11 памятников в Мытищах. В Воскресенске обновят 45 мемориалов. В Коломне отреставрируют 112 памятников и знаков участникам войны.
«Важно, что после ремонта все памятники сохранят исторический вид. Специалисты используют для ремонта материалы, точно соответствующие первоначальным проектом объектов», – подчеркнули в региональном Минчистоты.
Там напомнили, что президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества.

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Рузский муниципальный округ возглавил Александр Горбылёв
20 марта 2025, 22:23

Фото: https://t.me/alexander_gorbylev_ruza_chat

Совет депутатов Рузского муниципального округа избрал Александра Горбылёва главой муниципалитета сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте администрации.
«Это высокая честь и большая ответственность для меня и моей команды. Вместе мы сможем достигнуть больших успехов и решить важные задачи, стоящие перед нашим округом», – написал сам Горбылёв в своём телеграм-канале.
До января этого года Горбылёв был постоянным представителем губернатора Подмосковья в Мособлдуме. 11 февраля его назначили временно исполняющим полномочия главы Рузского округа.

С ноября 2019-го по февраль 2025 года пост главы Рузского округа занимал Николай Пархоменко.

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#александр горбылёв
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На железнодорожных путях Подмосковья с начала года выявили около 900 нарушителей
20 марта 2025, 22:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области заметили около 900 нарушителей правил перехода через пути. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минтранса.
«Нарушителей выявили в ходе профилактических рейдов на станциях и пешеходных переходах. С начала года сотрудники транспортной полиции, представителями администраций округов, административной пассажирской инспекции Подмосковья, перевозчиков и волонтёров провели более 1,4 тыс. профилактических мероприятий», – отметили в ведомстве.
Кроме того, нарушителей фиксируют более 140 камер у пешеходных переходов. Больше всего их установлено в Одинцовском городском округе. При этом система способна определить ещё и личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

По статистике ведомства, больше всего нарушений выявлено на так называемых «опасных тропах».

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В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ
20 марта 2025, 21:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье 21 марта начинается досрочный период проведения Единого госэкзамена. Он продлится ровно месяц – до 21 апреля, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Досрочный период предназначен для выпускников школ и студентов колледжей, которые не смогут участвовать в основном этапе. В этом году в Московской области ЕГЭ планируют сдавать досрочно 129 человек, в том числе 34 школьника. На территории региона организовано четыре пункта проведения экзаменов – в Королёве, Красногорске, Одинцове и Раменском», – отметили в министерстве.
Первыми станут экзамены по географии и литература. Их сдадут восемь участников. Экзамены пройдут на базе лицея №4 в Королёве. На написание ЕГЭ по литературе отводится 3 часа 55 минут, на географию – 3 часа.

Результаты экзаменов будут опубликованы не позднее 4 апреля на портале Рособрнадзора и в личных кабинетах участников на сайте Регионального центра обработки информации.

Для тех, кто не сможет прийти на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 18 апреля для ЕГЭ по литературе и 21 апреля – по географии.

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Социальная газификация с начала года охватила 4 тыс. домовладений Подмосковья
20 марта 2025, 21:49

Фото: пресс-служба Мособлгаза

В Московской области по программе социальной газификации с начала года к централизованному газоснабжению подключили 4 тыс. домовладений. Такие данные привели в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Построено 15 км новых газораспределительных сетей. В марте специалисты Мособлгаза работают по президентскому проекту в 89 населённых пунктах Московской области.
«Подмосковье – лидер в реализации президентской программы социальной газификации. В этом году в её рамках в регионе планируют подключить 18 тыс. домовладений. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики региона Сергей Воропанов.
Как напомнили в министерстве, подвести газ до забора можно бесплатно, подав заявку на социальную газификацию. Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, нужно воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом.

В договор входят проектно-изыскательские работы (проектирование трассы для газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.

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