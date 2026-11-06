Подмосковный нарколог назвал три неочевидных симптома рака легких у курильщиков

06 ноября 2026, 13:56

Нарколог Холдин: постоянная слабость могут указывать на развитие рака

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Длительная хрипота, боль или онемение в руке и постоянная слабость могут указывать на развитие рака легких у курильщиков. На эти признаки обратил внимание главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







По словам врача, ранние проявления болезни легко принять за привычный кашель. Однако изменения голоса без простуды или ларингита требуют внимания, особенно если хрипота долго не проходит.



Еще один возможный симптом — боль или потеря чувствительности в руке. Опухоль способна давить на близлежащие нервные сплетения, поэтому неприятные ощущения возникают за пределами грудной клетки.



Поводом для визита к врачу Холдин назвал и постоянную усталость без видимых причин. Курение повреждает легкие и ухудшает газообмен, что дополнительно сказывается на самочувствии. При этом такие симптомы могут возникать по разным причинам и сами по себе не означают наличие рака.



По словам специалиста, с курением связаны 80% случаев рака легких. Чтобы существенно снизить риск заболевания, он рекомендовал полностью отказаться от сигарет. За помощью в борьбе с зависимостью жители Подмосковья могут обратиться в филиалы областного клинического наркологического диспансера.