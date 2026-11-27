27 ноября 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Злоупотребление алкоголем может привести к необратимым последствиям для здоровья кишечника. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Как напомнили в региональном Минздраве, в Подмосковье сейчас проходит Неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«В тканях кишечника расположена целая иммунная сеть, которая защищает организм. Спиртное разрушительно действует на микрофлору кишечника – изменяет её качественно-количественный состав, смещая равновесие между полезными и вредными бактериями. Этанол ещё и повреждает слизистую кишечника. В результате этих процессов нарушается его барьерная функция, в кровь попадают токсичные вещества, что провоцирует воспалительные процессы, метаболические нарушения, синдром хронической усталости, аутоиммунную патологию и даже психические заболевания», – рассказал Холдин.