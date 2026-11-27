Подмосковный нарколог объяснил необратимое влияние алкоголя на кишечник
Злоупотребление алкоголем может привести к необратимым последствиям для здоровья кишечника. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Как напомнили в региональном Минздраве, в Подмосковье сейчас проходит Неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
«В тканях кишечника расположена целая иммунная сеть, которая защищает организм. Спиртное разрушительно действует на микрофлору кишечника – изменяет её качественно-количественный состав, смещая равновесие между полезными и вредными бактериями. Этанол ещё и повреждает слизистую кишечника. В результате этих процессов нарушается его барьерная функция, в кровь попадают токсичные вещества, что провоцирует воспалительные процессы, метаболические нарушения, синдром хронической усталости, аутоиммунную патологию и даже психические заболевания», – рассказал Холдин.По его словам, чтобы желудочно-кишечный тракт работал нормально, следует придерживаться простых правил. В рационе должно хватать клетчатки – овощей и фруктов. Необходимы также кисломолочные продукты. А вот от курения и алкоголя нужно отказаться.