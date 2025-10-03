Подмосковный нарколог раскрыл, как отказ от алкоголя делает человека счастливее
Отказ от алкоголя стабилизирует настроение, так как способствует восстановлению физического и психического здоровья, улучшает сон, повышает энергию и продуктивность. О том, как меняется жизнь отказавшегося от спиртного человека, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Когда человек прекращает употреблять спиртные напитки, его организм постепенно восстанавливается. Улучшается сон, повышается уровень энергии. К тому же повышаются самооценка и уверенность в себе. Всё это позволяет чувствовать себя счастливее и спокойнее», – пояснил Холдин.Кроме того, по его словам, отказ от спиртного помогает избежать негативных последствий для семьи и социальной среды.
«Улучшаются отношения с близкими людьми и коллегами. Таким образом, каждый день без алкоголя действительно приносит радость и удовлетворение. Если говорить простым языком, это даёт возможность почувствовать вкус жизни», – добавил нарколог.
Те, кто не в состоянии самостоятельно отказаться от алкоголя, могут обратиться за помощью в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.